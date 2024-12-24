Курск, 24 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Мирные жители, эвакуированные военными группировки войск «Север» из недавно освобождённого поселения Суджанского района Курской области в безопасные районы, рассказали, как чудом спаслись при отступлении украинской армии. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

По словам одного мужчины, некоторые бойцы вели себя нормально, но были и те, кто избивал жителей и стрелял по ним. Другая спасённая женщина вспомнила, как 20-летний украинский военный угрожал её пристрелить. Также они били из оружия по окнам жилых домов, после чего забрасывали внутрь гранаты и сжигали постройки.

«Жители села рассказали, что боевики украинских вооружённых формирований, отступая, подвергали мирных граждан избиениям, а также атаковали их дронами-камикадзе», — дополнили в оборонном ведомстве.

Сами жители отметили, что в живых остались чудом и лишь благодаря героизму российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря жители курского села Плёхово, находящиеся в больнице, подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. По их словам, выжить удалось лишь благодаря взаимопомощи. 11 декабря российские войска освободили сёла Дарьино и Плёхово. Позже Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий в этом районе.

В октябре против украинских военных и наёмников, воюющих в рядах ВСУ, возбудили уголовное дело из-за убийства с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области.

7 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела боевиками ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области из реактивных систем залпового огня.