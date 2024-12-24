Жители Курской области рассказали, как чудом спаслись при отступлении ВСУ
Курск, 24 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Мирные жители, эвакуированные военными группировки войск «Север» из недавно освобождённого поселения Суджанского района Курской области в безопасные районы, рассказали, как чудом спаслись при отступлении украинской армии. Видео опубликовало Минобороны РФ.
По словам одного мужчины, некоторые бойцы вели себя нормально, но были и те, кто избивал жителей и стрелял по ним. Другая спасённая женщина вспомнила, как 20-летний украинский военный угрожал её пристрелить. Также они били из оружия по окнам жилых домов, после чего забрасывали внутрь гранаты и сжигали постройки.
«Жители села рассказали, что боевики украинских вооружённых формирований, отступая, подвергали мирных граждан избиениям, а также атаковали их дронами-камикадзе», — дополнили в оборонном ведомстве.
Сами жители отметили, что в живых остались чудом и лишь благодаря героизму российских военных.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря жители курского села Плёхово, находящиеся в больнице, подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. По их словам, выжить удалось лишь благодаря взаимопомощи. 11 декабря российские войска освободили сёла Дарьино и Плёхово. Позже Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий в этом районе.
В октябре против украинских военных и наёмников, воюющих в рядах ВСУ, возбудили уголовное дело из-за убийства с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области.
7 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела боевиками ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области из реактивных систем залпового огня.