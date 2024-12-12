Москва, 12 декабря, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Кадры освобождения тульскими бойцами Воздушно-десантных войск населённого пункта Дарьино в Суджанском районе в курском приграничье опубликовало 12 декабря Министерство обороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

На представленной записи запечатлено, как российские десантники зачищают населённый пункт от украинских боевиков, в том числе нанося удары по местам скопления противника, а затем водружают над селом государственный флаг России и флаг ВДВ РФ.

«Штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения стремительной атакой, овладев дамбой, соединяющей правый и левый берега реки Снагость, при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА овладела населённым пунктом Дарьино», — проинформировали в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934910" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что это село позволяет контролировать подходы к ещё одному населённому пункту, а также в перспективе выступит плацдармом для боевых действий армии России на правом берегу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря российская группировка войск «Север» освободила от украинской армии населённые пункты Дарьино и Плёхово в курском приграничье. Также российские военные нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ у Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах сообщали, что армия России взяла в плен около 500 украинских боевиков с начала их вторжения в приграничные районы Курской области в начале августа. Telegram-канал «Военное дело» 10 декабря написал, что российские войска зашли на территорию приграничного района Сумской области южнее Суджи.