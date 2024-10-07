Курск, 7 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела боевиками ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области из реактивных систем залпового огня, сообщила 7 октября пресс-служба СК.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК о покушении на убийство двух или более лиц, совершённом организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о теракте.

«Боевики из состава 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, совершили обстрел пунктов эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня», — сказано в сообщении.

В результате действий боевиков ВСУ были повреждены жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры. Все причастные к данным преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело против бойцов ВСУ, которые с особой жестокостью убили троих мирных жителей в Курской области. Украинские военные расстреляли двух женщин и одного мужчину в Суджанском районе области из автоматов.