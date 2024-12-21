Курск, 22 декабря, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Глава региона пообщался с курянами в больнице. По словам людей, «украинские оккупанты вели себя как нелюди», расстреливали мирных граждан безо всякого повода.

«Зашёл в палату, где находятся трое жителей освобожденного Плёхово. Они находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи. Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — написал Александр Хинштейн.

11 декабря российские войска освободили сёла Дарьино и Плёхово. Позже Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, которые расстреляли 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово.

После этого убийства ВСУ застрелили ещё одного сельчанина возле дома. Затем они заминировали противопехотными минами улицы Плёхово. В результате взрыва ранения получили трое жителей.

В октябре против украинских военных и наёмников, воюющих в рядах ВСУ, возбудили уголовное дело из-за убийства с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области.

7 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела боевиками ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области из реактивных систем залпового огня.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил в понедельник, 16 декабря, президент Владимир Путин.