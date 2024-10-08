Курск, 8 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Против украинских военных и наёмников, воюющих в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), возбудили уголовное дело из-за убийства с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков и участников наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении государственной границы и о наёмничестве.

По данным ведомства, к преступлениям причастны украинские военные из состава оперативно-тактического управления «Север» 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, а также наёмники.

Как уточнили в СК, военные и наёмники в начале августа 2024 года с особой жестокостью убили не менее трёх мирных жителей Курской области в Суджанском районе.

В ведомстве заверили, что фигуранты будут установлены и привлечены к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела боевиками ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области из реактивных систем залпового огня.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК о покушении на убийство двух или более лиц, совершённом организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о теракте.