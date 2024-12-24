Донецк, 24 декабря, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В ходе освобождения населённого пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные взяли в плен десять украинских бойцов. Об этом утром 24 декабря проинформировали в Минобороны России.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Противник неграмотно сработал. Как пленные нам говорили, их просто кинули на мясо. Не объяснили, куда им ехать. Маршрут не изучили. Они полтора часа по полям катались, не могли найти, куда вообще ехать. Высадили их на дороге. А это уже позиции наши, занятые. Там мои бойцы их встретили. Боя они не оказали», — сообщил командир роты 15-й мотострелковой бригады Андрей.

По словам бойца, перестрелка длилась всего минут пять, после чего украинские военные подняли руки со словами «мы сдаёмся». По словам российского военного, командование ВСУ отправило в атаку пехоту на трёх американских БМП Bradley. Одна из машин подорвалась на мине, остальные были уничтожены ВС РФ. Так, со второй машины двое украинских бойцов успели сдаться, остальные были ликвидированы. Восемь бойцов ВСУ из третьей БМП сдались без боя практически сразу, добавил командир роты.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ пытаются заблокировать радиочастоты, которые украинские военные используют для связи с российской стороной и перехода на неё. Он пояснил, что украинским бойцам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу». Рогов добавил, что в связи с этим создали бот «Волги» в Telegram.

По данным Минобороны, в период с 14 по 20 декабря по меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

15 декабря появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда российские беспилотники разбросали над её позициями агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем своим украинским сослуживцам.

Взятый в плен украинский боец Иван Сова 12 декабря рассказал, что ВСУ перед отправкой в Курскую область советовали, чтобы военные выбирали самоубийство вместо плена, заявляя, что их якобы всё равно убьют. Он также сообщил, что сослуживцы бросили его, когда он получил ранение. Помогли Сове только российские военные.