Симферополь, 22 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются заблокировать радиочастоты, которые украинские военные используют для связи с российской стороной и перехода на неё. Об этом 22 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости

Он пояснил, что украинским бойцам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать «Волгу».

«При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» председатель комиссии.

Рогов добавил, что в связи с этим создали бот «Волги» в Telegram.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, в период с 14 по 20 декабря по меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

15 декабря появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда российские беспилотники разбросали над её позициями агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем своим украинским сослуживцам.

Взятый в плен украинский боец Иван Сова 12 декабря рассказал, что ВСУ перед отправкой в Курскую область советовали, чтобы военные выбирали самоубийство вместо плена, заявляя, что их якобы всё равно убьют. Он также сообщил, что сослуживцы бросили его, когда он получил ранение. Помогли Сове только российские военные.