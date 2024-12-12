Москва, 12 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отправкой в Курскую область советуют, чтобы они выбирали самоубийство вместо плена, заявляя, что их якобы всё равно убьют. Об этом заявил взятый в плен украинский боец Иван Сова на видео, опубликованном 12 декабря Минобороны РФ.

кадр из видео

По словам военного, он узнал, что находится в Курской области, когда его уже привезли на позицию. Российские войска нанесли по объекту удар дронами, после чего предложили сдаться. Сова также рассказал, что сослуживцы бросили его, когда он получил ранение. Помогли ему только российские солдаты.

«Нас на Украине просто считают за мясо. <…> Если бы в плен не взяли <…> и не помогли мне, меня бы уже не было», — рассказал боец.

Как передавало ИА Регнум, попавший в плен украинский военный Максим Красюха 7 декабря рассказал, что украинские военные пытались убить сдавшихся сослуживцев. Они нанесли удары FPV-дроном. При этом российские бойцы помогают военнопленным.

Российский боец с позывным Штурман в октябре рассказал, что украинские военные прицельным огнём убивают более 80% сослуживцев, решивших сдаться в плен. Для этого применяют и огнестрельное оружие, и беспилотники.