Москва, 20 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен в течение прошедшей недели на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило 20 декабря Министерство обороны РФ.

РИА Новости / Павел Лисицын

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда над её позициями российские беспилотники разбросали агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем своим украинским сослуживцам.

Ранее другой пленный боец ВСУ, Александр Терези, рассказал, как его вместе с другими военными обманули украинские командиры при отступлении в Курской области. Он уточнил, что командиры уверяли подчинённых в том, что в скором времени на их позицию должна будет приехать бригада, чтобы эвакуировать их. Однако, по словам Терези, никто не приехал, и украинские военные пытались отступить самостоятельно.