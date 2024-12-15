Москва, 15 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен, когда над её позициями российские беспилотники разбросали агитационные листовки. Об этом 15 декабря сообщило ТАСС.

Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский военнопленный Андрей Теренцович рассказал, что решил, прочитав такую листовку. Он отметил, что российские солдаты хорошо относятся к пленным.

«Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — обратился он к украинским военным.

Другой украинский военный Иван Анода подчеркнул, что сдался в плен, не сделав ни одного выстрела. Боец посоветовал также поступить всем сослуживцам.

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров 14 декабря сообщил, что российские бойцы в ходе атаки укрепления противника ликвидировали двух военнослужащих ВСУ, отказавшихся сдаться в плен. Он подчеркнул, что так будет с каждым, кто будет сопротивляться.

12 декабря украинские пленные рассказали, что их отправили в контратаку под Великой Новосёлкой, но они сразу сдались, когда подошли к российским позициям. Тех, кто не сдался, уничтожили. Погибли 28 бойцов ВСУ.