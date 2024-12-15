Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после получения агитационных листовок
Москва, 15 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен, когда над её позициями российские беспилотники разбросали агитационные листовки. Об этом 15 декабря сообщило ТАСС.
Украинский военнопленный Андрей Теренцович рассказал, что решил, прочитав такую листовку. Он отметил, что российские солдаты хорошо относятся к пленным.
«Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — обратился он к украинским военным.
Другой украинский военный Иван Анода подчеркнул, что сдался в плен, не сделав ни одного выстрела. Боец посоветовал также поступить всем сослуживцам.
Как передавало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров 14 декабря сообщил, что российские бойцы в ходе атаки укрепления противника ликвидировали двух военнослужащих ВСУ, отказавшихся сдаться в плен. Он подчеркнул, что так будет с каждым, кто будет сопротивляться.
12 декабря украинские пленные рассказали, что их отправили в контратаку под Великой Новосёлкой, но они сразу сдались, когда подошли к российским позициям. Тех, кто не сдался, уничтожили. Погибли 28 бойцов ВСУ.