Москва, 23 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Ситуация с продлением поставок газа Словакии после окончания транзита через Украину является сложной. Об этом 23 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS /dpa/picture-alliance

«Вы же слышали заявления украинской стороны, и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», — отметил Песков.

По его словам, сложившая ситуация требует повышенного внимания для поиска решений.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стороны провели переговоры. Эта личная встреча Путина и Фицо стала первой с 2016 года. На следующий день Песков назвал состоявший разговор двух политиков обстоятельным. По его словам, помимо газовой темы были затронуты вопросы энергетики и ситуация на Украине.

По окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Словацкий премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Россию Фицо проинформировал ещё 20 декабря.

Ранее Фицо предупредил, что в случае прекращения транзита газа в Европу по решению Зеленского может возникнуть серьёзный конфликт. Он отметил, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.