Москва, 23 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Состоявшаяся 22 декабря в Кремле встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо была обстоятельной. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи

Он сообщил, что Путин и Фицо в числе прочего обсудили вопрос Украины.

«Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым, произошёл достаточно обстоятельный разговор», — заявил Песков.

Он пояснил, что стороны обсуждали вопрос поставок российского газа в Словакию после окончания действия договора с Украиной о транзите. Ситуация сложная и требует повышенного внимания, отметил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Путин и Фицо обсудили ситуацию с двусторонними отношениями, которые заметно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Фицо провели переговоры в Кремле 22 декабря. Личная встреча президента России и Фицо состоялась впервые с 2016 года.

Она прошла на фоне окончания договора о транзите через Украину российского газа. Срок соглашения истекает 31 декабря.

Глава правительства Словакии заявил, что его поездка в Москву стала ответом на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал встречу Путина и Фицо в Кремле пощёчиной Зеленскому. Он подчеркнул, что россияне не враги словакам и что Фицо борется за национальные интересы Словакии.