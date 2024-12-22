Москва, 22 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле в формате «один на один» завершились. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

С российской стороны во встрече принимал участие помощник президента Юрий Ушаков.

Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом.

«Переговоры завершились», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что совместных заявлений Путина и Фицо не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 22 декабря начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с президентом РФ, чтобы обсудить варианты действий после отказа Киева от транзита российского газа. По украинскому маршруту газ получает в том числе Словакия.

20 декабря премьер Словакии предупредил, что если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, то это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает Украине помощь и рассчитывает на аналогичное отношение.