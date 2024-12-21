Белград, 21 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить отказ Киева от транзита российского газа. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич 21 декабря в эфире телеканала Happy.

Global Look Press

По его словам, глава словацкого правительства направится с такой целью в Москву 23 декабря. Вучич напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подписал документ, согласно которому с 1 января 2025 года газ из РФ не будет поставляться в Европу через украинскую территорию.

Сербский лидер отметил, что указанное решение негативно повлияло на Словакию и Австрию. Он уточнил, что Братислава оказалась «в тяжёлом положении».

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября киевский режим предупредил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года.

В конце октября Путин указывал на то, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024 года. Глава государства констатировал, что срок бронирования пропущен, но Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит.

20 декабря Роберт Фицо предупредил, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, то это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на аналогичное отношение, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

21 декабря стало известно, что ЕС на фоне возможного прекращения транзита российского газа через Украину стал искать альтернативных поставщиков энергоресурсов. Так, Евросоюз впервые закупил голубое топливо у Мексики. Брюссель также возобновил сотрудничество с Анголой и Конго по этому вопросу.