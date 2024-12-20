Братислава, 20 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 20 декабря, заявил, что если киевский режим не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, это может привести к серьёзному конфликту.

Yulii Zozulia/Global Look Press

На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Фицо отметил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на аналогичное отношение Украины, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт», — заявил премьер Словакии.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Киев не планирует продлевать соответствующий договор. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум ранее предположил, что подобная линия главы киевского режима Владимира Зеленского является попыткой шантажировать европейские страны с целью получить больше финансирования и военной помощи.