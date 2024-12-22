Москва, 22 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 декабря, проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в формате один на один. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и Роберт Фицо

Визит Фицо в Россию был запланирован несколько дней назад, отметил Песков.

«Несколько дней тому назад», — сказал пресс-секретарь президента журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с Путиным, чтобы обсудить варианты действий после отказа Киева от транзита российского газа. По украинскому маршруту газ получает в том числе Словакия.

Вучич напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подписал документ, согласно которому с 1 января 2025 года газ из РФ не будет поставляться в Европу через украинскую территорию.

20 декабря Фицо предупредил, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на аналогичное отношение, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.