Казань, 22 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время атаки дронов 21 декабря в Казани был сбит полицейскими из автоматического оружия. Об этом журналистам сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома столицы Татарстана Сергей Чанкин.

Артем Геодакян/ТАСС

«[Сотрудники полиции] оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие», — сказал чиновник, слова которого приводит газета «Вечерняя Казань».

Он уточнил, что речь идёт о сотрудниках батальона по массовым мероприятиям УВД города. По словам начальника управления, действия полицейских помогли предотвратить один из ударов по зданию жилого комплекса (ЖК), где из-за попадания другого дрона началось возгорание.

Чанкин отметил, что летящий БПЛА должен был взорваться в месте, где работали пожарные. По словам чиновника, после применения оружия вражеский беспилотник потерял управление.

Он уверен, что действия полицейских помогли сохранить жизни людям. Чанкин также указал на работу пожарных, которые рисковали собой, находясь в здании, где был неразорвавшийся снаряд от сбитого БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, всего в ходе атаке украинских дронов в Казани было зафиксировано восемь прилётов. Шесть дронов ударили по жилому массиву. Из-за этого в трёх районах города начались пожары. Также в результате атаки получил повреждения элемент здания ЖК.

Ещё один БПЛА пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. Министерство обороны России распространило информацию, что беспилотники во время этой атаки киевский режим запускал в три волны с разных направлений.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после атаки написал, что ВСУ совершают нападения на мирных жителей и бьют прямо по жилым домам. Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал, что удары украинских беспилотников по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России. Депутат добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский держит всех в напряжении атаками дронов, надеясь на сохранение финансовой поддержки США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.