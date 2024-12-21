Москва, 21 декабря, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Украинские удары беспилотниками по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России. Об этом 21 декабря заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Максим Платонов/РИА Новости

«Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [использовать]», — прокомментировал он в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на сохранение финансовой поддержки США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, поэтому держит всех в напряжении атаками дронов.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Министерство обороны России уточнило, что прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск. Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений.

В столице Татарстана включили систему оповещения для граждан, организовали оперативный штаб и развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В целях безопасности провели выборочную эвакуацию школ. На фоне атаки дронов аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Казань. Глава государства регулярно поддерживает связь с военными, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин 21 декабря после атаки дронов ВСУ пообщался по телефону с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.