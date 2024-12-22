Анапа, Краснодарский край, 22 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Группировка, которая занимается ликвидацией последствий разлива мазута в Чёрном море, увеличилась до 7,6 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Оперативный штаб — Краснодарский край

«На расчистке пляжей Анапы 21 декабря работали более 7,6 тысячи человек», — отмечается в Telegram-канале пресс-службы.

По данным, которые приводит губернатор региона Вениамин Кондратьев, спасатели и волонтёры смогли собрать с пляжей Анапы и Темрюкского района более 12 тыс. тонн загрязненного грунта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Вместе с тем Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

18 декабря стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.