Москва, 22 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Министерстве обороны были разные точки зрения по вопросу о разработке ракетного комплекса «Орешник», рассказал президент Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства сообщил, что присоединился к тем, кто полагал необходимым производство комплекса и его испытание в боевых условиях. Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счёт. В конце концов я присоединился к тем, [кто считал,] что его а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — сказал Путин.

Глава государства также назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области. Прежде ничего подобного не создавалось, отметил Путин. Он также рассказал, что был «достаточно глубоко» погружён в тему разработки «Орешника».

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что ни у кого нет шансов сбить ракету «Орешник». Ранее он сообщал, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.

В ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

28 ноября Путин заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.