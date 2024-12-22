Москва, 22 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Создание гиперзвукового комплекса средней дальности «Орешник» является историческим событием в ракетно-комической области, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 19 декабря заявил, что РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. Дуэль не обязательно проводить в Киеве, однако именно в украинской столице западными странами собраны наиболее серьёзные силы ПВО, отметил Путин.

Президент добавил, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Ранее президент сообщал, что новый ракетный комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, поскольку она не несёт ядерного заряда.

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