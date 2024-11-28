Астана, 28 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Нанесение ударов западными ракетами по территории России является прямым вовлечением стран Запада в конфликт на Украине. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Defense Ministry/Global Look Press

«Это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооружённый конфликт», — подчеркнул он.

Путин добавил, что риски новых ударов западным оружием по российской территории есть, но на это обязательно будет ответ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин не исключил, что Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.

21 ноября Путин сообщил о применении британских ракет Storm Shadow и американских комплексов ATACMS и HIMARS для ударов по Курской и Брянской областям. Российские силы ПВО сбили эти ракеты. В ответ РФ нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Пентагон 27 ноября признал, что США разрешили ВСУ использовать ATACMS для ударов в Курской области. Якобы это нужно для защиты Украины.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что для управления дальнобойными ракетами нужны очень сложные технологии. У Украины нет нужных для этого специалистов. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — это французы, подчеркнул эксперт.