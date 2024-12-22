Москва, 22 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Красное в ДНР. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 22 декабря пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении Лозовой в Харьковской области. В минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам Украины и цехам по производству ударных беспилотников.

Кроме того, поражались скопления иностранных наёмников ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 100 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1575 человек.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине. Потери ВСУ в указанный срок составили до 13 250 человек. За неделю российские войска освободили в ДНР 10 населённых пунктов. 21 декабря Минобороны объявило об освобождении населённого пункта Островского в ДНР.

В тот же день источник в силовых структурах сообщил, что большая часть города Курахово в ДНР находится под контролем российских войск. Идёт зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ, отмечалось в сообщении.