Украина, 22 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области, сообщили 22 декабря в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости / Станислав Красильников

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Лозовая», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная и Загрызово Харьковской области, а также в районе населённых пунктов Ямполовка и Терны в ДНР. Также российским военным удалось отразить шесть контратак штурмовых групп украинских формирований

На указанном направлении ВСУ лишились более 480 военнослужащих, пяти автомобилей, 155 мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab польского производства и установки Paladin производства США. Помимо этого они потеряли 155 мм гаубицу FH-70 британского производства, САУ «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября ВС РФ освободили населённый пункт Копанки в Харьковской области. Минобороны России показало видеозапись с кадрами, как группа украинских десантников сдала свой ДОТ (долговременную огневую точку) возле этого села.

21 декабря стало известно, что расчёты беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил России уничтожили в Харьковской области танк Leopard украинских формирований. Его подбили серией ударов FPV-дронами.