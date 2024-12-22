Москва, 22 декабря, 2024, 03:15 — ИА Регнум. В Москве и Московской области за сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах по заданию телефонных мошенников. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — уточнили правоохранители ТАСС.

По данным источника, среди задержанных много пожилых людей. Ведутся разбирательства, заключил представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.

В подмосковном Королёве 21 декабря мужчина взорвал петарду в торговом центре. После этого он скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан. По данным Telegram-канал Baza, это был второй подобный инцидент за день. Первый произошёл в МФЦ, расположенном в одном из столичных торговых центров. Там женщина взорвала фейерверк. Её задержали, пострадавших не было.