Королёв, Московская область, 21 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В подмосковном Королёве мужчина взорвал петарду в торговом центре, после чего скрылся и пришёл в отделение полиции, где также пытался поджечь петарду, но был задержан. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

DPA/TASS

В дежурную часть поступило сообщение о том, что произошло задымление в торговом центре, расположенном на проспекте Космонавтов, сказано в сообщении.

«По предварительной информации, гражданин поджёг пиротехническое изделие в помещении, после чего скрылся. Пострадавших нет. В дальнейшем мужчина пришёл в Костинский отдел полиции УМВД России по г. о. (городскому округу. — Прим. ред.) Королёв, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба.

Злоумышленником оказался местный житель 1961 г. р. Проводится разбирательство, выясняются обстоятельства произошедшего, сказано также в сообщении.

Ранее об инциденте в Королёве сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что это второй подобный инцидент за день. Первый произошёл в МФЦ, расположенном в одном из столичных торговых центров. Там женщина взорвала фейерверк. Её задержали, пострадавших не было.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря сообщалось, что неизвестный мужчина запустил фейерверк в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Пострадавших в результате инцидента не было. Мужчину задержали, мотивы его действий устанавливаются.

21 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный злоумышленник запустил салют в отделении «Почты России» в Химках. Войдя в помещение, мужчина поставил упаковку ракет на пол и поджёг, посетители выбежали на улицу, отмечалось в сообщении.