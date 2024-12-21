Королёв, Московская область, 21 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Мужчина устроил поджог, запустив фейерверк в МФЦ в подмосковном Королёве. Об этом сообщает 21 декабря Telegram-канал Baza.

fht lop/ТАСС

«Мужчина поджёг салют в МФЦ Королёва, расположенном на четвёртом этаже здания ТЦ «Гелиос», — говорится в сообщении.

В результате в помещении оказались разбиты стёкла и загорелся потолок. Посетители выбежали из здания, злоумышленнику удалось скрыться.

Это второй подобный инцидент за день, отмечает канал. Ранее женщина взорвала фейерверк в МФЦ, расположенном в одном из столичных торговых центров. Пострадавших не было, женщину задержали. Предположительно, её действиями руководили мошенники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря мужчина взорвал неизвестный предмет, предположительно, фейерверк, в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Пострадавших не было, мужчину задержали.