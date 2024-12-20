Москва, 20 декабря, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Мужчина вечером в пятницу, 20 декабря, взорвал неизвестный предмет в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пострадавших в результате инцидента нет.

Мужчина задержан, мотивы его поступка устанавливаются, сказано также в сообщении.

RT со ссылкой на местные паблики сообщает, что в здании отделения посетителей к моменту взрыва не было, а сотрудники эвакуировались самостоятельно. Судя по кадрам с места происшествия, в отделении банка был запущен фейерверк, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в отделении Сбербанка в Петербурге. Вероятно, он хотел вскрыть банкомат, сообщал осведомлённый источник. Банкомат повреждён не был, но в помещении вылетели стёкла, осыпалась штукатурка и обрушился потолок.

В июне 2023 года 20-летний гражданин взорвал петарды в отделении банка на Московской улице в Химках. В помещении произошло задымление, пострадавших не было. Злоумышленника задержали. Он рассказал, что посредством своих действий намеревался избавиться от звонков телефонных мошенников. По одной из версий, украинские мошенники выманили у него деньги и пообещали вернуть их, если юноша устроит диверсию.