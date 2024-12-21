Казань, 22 декабря, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Вечерний хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» в Казани вызван работой оперативных служб по ликвидации остатков БПЛА. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль и мечеть Кул-Шариф

«В рамках введённого режима ЧС для оперативных служб идёт процесс ликвидации ЧС. (Ведутся) плановые работы штаба», — уточнили власти.

О громком хлопке и чёрном дыме в районе казанского ЖК «Лазурные небеса» оповестили жители в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск. Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений, отметили в Минобороны России.

В столице Татарстана включили систему оповещения для граждан, организовали оперативный штаб и развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В целях безопасности провели выборочную эвакуацию школ. На фоне атаки дронов аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов.

Украинские удары беспилотниками по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.