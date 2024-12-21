Казань, 21 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Жителям Казани в случае действия сигнала тревоги следует спускаться на первые этажи или в подвалы зданий, сообщили 21 декабря в пресс-службе главы Татарстана.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Такую рекомендацию выпустили в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на столицу региона.

«Силами МЧС ведётся оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, в подвалы», — отмечается в сообщении.

В мэрии Казани в свою очередь призвали жителей не выходить в сторону, откуда слышен хлопок, а также не направляться туда, где могли быть прилёты беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. Из-за этого в трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь прилётов БПЛА. При этом шесть дронов атаковали жилой массив. В результате атаки получил повреждения элемент здания одного из ЖК.

Ещё один беспилотник пытался ударить по промышленному предприятию, но не достиг цели. По предварительной информации, никто не пострадал.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Учащихся отвели в укрытия. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря.

На фоне атаки дронов на Татарстан 21 декабря в аэропортах Казани и Ижевска вводились ограничения на полёты. Кроме того, временно приостанавливал работу и аэропорт Гагарин в Саратове.