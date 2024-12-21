ДНР, 21 декабря, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Большая часть города Курахово Донецкой Народной Республики находится под контролем российских войск, сообщил в субботу, 21 декабря, источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

Идёт зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ, рассказал источник ТАСС. Противник пытается удерживать позиции на подступах к Кураховской ТЭС, заявил он.

«Большая часть Курахово под контролем ВС РФ. Сейчас идёт зачистка очагов на ряде позиций в западной части города. Речь идёт о точечных очагах сопротивления противника», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 декабря пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Островского в ДНР. Он располагается в окрестностях Курахово.

Накануне, 20 декабря, пресс-служба военного ведомства проинформировала, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине. Потери ВСУ в указанный срок составили до 13 250 человек. За неделю российские войска освободили в ДНР 10 населённых пунктов.

17 декабря Минобороны сообщило о взятии под контроль господствующей высоты в Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ упустили шанс без потерь покинуть территорию.

Бойцы ВСУ отходят из Курахово в село Дачное, расположенное западнее, и возводят там укрепрайоны, рассказал Рогов 21 декабря. Он отметил, что российские войска освободили 90% территории города, а основные бои ведутся в северо-западной части населённого пункта.