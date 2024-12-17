Москва, 17 декабря, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что прорыва обороны противника решительными действиями добились мотострелки-гвардейцы Южной группировки российских войск. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

«Центральное здание мы штурмовали почти сутки, а территорию элеватора дней десять. Потому что много складов, много всяких технических сооружений», ― процитировал ТАСС командира батальона гвардейской бригады с позывным Узбек.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия в последние недели года развивает успех, достигнутый в ходе тяжёлых боёв летне-осеннего периода. Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. В восточной части региона российские войска продолжают штурм стратегически важного города Курахово. В результате серии успешных наступательных операций бои переместились непосредственно в городскую застройку.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил, что российские военные заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово. Пушилин добавил, что ничем хорошим эта ситуация для ВСУ не завершится. Ранее глава ДНР отмечал, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают.