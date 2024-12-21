ДНР, 21 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) отходят из Курахово в село Дачное, расположенное западнее. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

«Враг начал постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что российские войска освободили уже около 90% территории города. По его словам, основные бои на данный момент ведутся в северо-западном районе.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль господствующей высоты в Курахово. Рогов тогда заявил, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ упустили шанс без потерь покинуть территорию.

Также он сообщал, ВСУ отдали приказ всеми способами удерживать Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. Президент России Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.