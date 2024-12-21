Москва, 21 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Островский в ДНР. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Островский Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 21 декабря пресс-служба военного ведомства сообщила о нанесении новых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Средства ПВО за сутки уничтожили 89 беспилотников и восемь снарядов HIMARS противника. В указанный период совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили до 1575 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 20 декабря, пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине. Потери ВСУ в указанный срок составили до 13 250 человек. За неделю российские войска освободили в ДНР 10 населённых пунктов.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.