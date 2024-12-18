ДНР, 18 декабря, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Оставшиеся украинские подразделения в Курахово в Донецкой Народной Республике упустили шанс без потерь покинуть территорию. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

На данный момент город окружён с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной частей города, основные бои перекинулись в северо-западный район.

«Украинские боевики в Курахово потеряли шанс оставить город без потерь, и всему виной их командование, которое решило пожертвовать ими ради того, чтобы Зеленский мог в очередной раз покрасоваться громкими словами и потешить западную публику заявлениями об очередной «фортецi», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Эксперт заверил, что российская армия сжимает обхват Курахово, атакуя с линии фронта и с флангов. До полного окружения города остается несколько километров, добавил Рогов.

Взятие под полный контроль города позволит ВС РФ продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные зачистили котёл южнее Курахово, в котором находились подразделения группировки ВСУ, сообщил ранее Владимир Рогов.

14 декабря Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним флаг РФ.

Украинские вооружённые формирования после вывода техники из города Часов Яр в ДНР готовят к обороне Константиновку и Дружковку. Об этом заявил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Чукча.