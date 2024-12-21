Вашингтон, 21 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Перебои с финансированием американского правительства могут создать проблемы для передачи власти новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

© Adam Schultz/White House/Global Look Press

«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — отметила она 20 декабря на брифинге в Белом доме.

По её словам, нынешняя администрация Соединённых Штатов Америки делает всё возможное, чтобы обеспечить «гладкую передачу власти».

«Он (президент США Джо Байден. ― Прим. ред.) и его команда, разумеется, работают над этим», ― заверила Жан-Пьер.

Как передавало ИА Регнум, на прошедших 5 ноября в США 60-х президентских выборах победу одержал республиканец Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Выступившая кандидатом от демократов после отказа Байдена участвовать в предвыборной гонке вице-президент США Камала Харрис набрала 48% голосов.

6 ноября действующий глава государства позвонил Трампу и поздравил его с победой. Он заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.

В конце ноября Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.

В палате представителей американского Конгресса 19 декабря не одобрили законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга. На заседании 20 декабря документ поддержали 366 конгрессменов, против высказались 34 человека. Теперь документ рассмотрят в верхней палате Конгресса — сенате. При одобрении законопроект отправят на подпись Байдену.

Принятая итоговая версия документа содержит временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга.