Вашингтон, 21 декабря, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Трансляцию заседания вёл 20 декабря телеканал C-Span.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Документ поддержали 366 конгрессменов, против высказались 34 человека.

Теперь документ рассмотрят в верхней палате Конгресса — Сенате. При одобрении законопроект отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Принятая итоговая версия документа содержит временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в палате представителей американского Конгресса не смогли одобрить законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга. При одобрении проекта правительство США получило бы средства на продолжение работы до 14 марта 2025 года, а действие потолка госдолга приостановили до 30 января 2027 года. Для предотвращения так называемого шатдауна обе палаты Конгресса должны договориться о финансировании до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря).

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 20 декабря заявила о возникших проблемах при передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу. Гладкому процессу передачи власти могут помешать перебои с финансированием правительства, пояснила она.