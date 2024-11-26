Вашингтон, 27 ноября, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти.

Jiang Dong-Qin Белый дом

«Это соглашение позволит тем, кто был выдвинут на должности в кабинет министров, начать подготовку, в том числе направление команд Трампа в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти», — уточнила предложенная республиканцем на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации Сьюзан Уайлз.

Процесс включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками. Обычно переходный период используют для формирования новой администрации, разработки политических приоритетов, подготовки к реализации планов избранного президента.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал республиканец Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Выдвигавший свою кандидатуру Байден 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Политическим оппонентом Трампа выступила кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0% голосов.

Байден 6 ноября позвонил Трампу и поздравил его с победой. Он заверил республиканца, что передача власти будет гладкой, и пригласил его на встречу в Белый дом.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс 25 ноября сообщил, что Джо Байден и его супруга Джилл Байден планируют 20 января 2025 года посетить торжественную церемонию вступления Дональда Трампа в должность президента США. По словам Бейтса, действующая администрация Белого дома намерена содействовать эффективной передаче власти.