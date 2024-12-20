Вашингтон, 20 декабря, 2024, 08:03 — ИА Регнум. В палате представителей американского Конгресса не смогли одобрить законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга. Трансляция заседания велась 19 декабря на телеканале C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

При голосовании документ поддержали 174 конгрессмена, против высказались 235 человек.

При одобрении проекта федеральное правительство получит средства на продолжение работы до 14 марта 2025 года, а действие потолка госдолга будет приостановлено до 30 января 2027 года. Для предотвращения так называемого шатдауна обе палаты Конгресса должны договориться о финансировании до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря).

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдауном) из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. По данным газеты The Washington Post, Республиканская партия настаивает на включение в проект бюджета 10 млрд долларов на помощь фермерам, а Демократическая партия — 2 млрд долларов на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе.

Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа в том, что он якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу американского правительства. С таким предположением выступила пресс-секретарь администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер. По словам представителя Белого дома, подобные действия грозят нестабильностью по всей стране.

По мнению обозревателя ИА Регнум Малека Дудакова, Трамп через своих сторонников запустил процессы управляемого хаоса в Конгрессе и пожинает плоды. Теперь ему гораздо проще вести кампании с критикой «вашингтонского болота», которое не способно управлять страной, отметил автор публикации.