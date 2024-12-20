В Конгрессе не одобрили временный бюджет США
Конгрессмены США не приняли проект о дальнейшем финансировании правительства
Вашингтон, 20 декабря, 2024, 08:03 — ИА Регнум. В палате представителей американского Конгресса не смогли одобрить законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга. Трансляция заседания велась 19 декабря на телеканале C-SPAN.
При голосовании документ поддержали 174 конгрессмена, против высказались 235 человек.
При одобрении проекта федеральное правительство получит средства на продолжение работы до 14 марта 2025 года, а действие потолка госдолга будет приостановлено до 30 января 2027 года. Для предотвращения так называемого шатдауна обе палаты Конгресса должны договориться о финансировании до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря).
Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдауном) из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. По данным газеты The Washington Post, Республиканская партия настаивает на включение в проект бюджета 10 млрд долларов на помощь фермерам, а Демократическая партия — 2 млрд долларов на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе.
Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа в том, что он якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу американского правительства. С таким предположением выступила пресс-секретарь администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер. По словам представителя Белого дома, подобные действия грозят нестабильностью по всей стране.
По мнению обозревателя ИА Регнум Малека Дудакова, Трамп через своих сторонников запустил процессы управляемого хаоса в Конгрессе и пожинает плоды. Теперь ему гораздо проще вести кампании с критикой «вашингтонского болота», которое не способно управлять страной, отметил автор публикации.