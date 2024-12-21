Москва, 21 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия уверена в боевых возможностях своих вооружений, в том числе в силе новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

РИА Новости/МИД РФ

Его попросили прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о гипотетической дуэли указанного комплекса и средств противоракетной обороны (ПРО) США.

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — сказал замглавы МИД, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Путин подчеркнул, что «Орешник» хорошо себя зарекомендовал. Он отметил преимущество этой системы перед современными американскими аналогами. По словам российского лидера, РФ создала более современные ударные комплексы, чем те, что есть на вооружении Вашингтона.

Россия впервые применила «Орешник» 21 ноября, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Систему использовали в ответ на атаки ВСУ на Брянскую и Курскую области.