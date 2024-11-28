Астана, 28 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Всё, что находится в эпицентре взрыва гиперзвуковой ракеты «Орешник», превращается в пыль. Об этом 28 ноября рассказал президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

РИА Новости

«Всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — сказал Путин.

Он добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью около 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Для сравнения Путин привёл температуру на поверхности Солнца, составляющую порядка 5-6 тыс. градусов.

По его словам, «Орешник» способен поразить высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. При этом президент подчеркнул, что ракета не является оружием массового поражения.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в России началось серийное производство новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». При этом он добавил, что средства поражения будут выбираться в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых угроз для РФ.

ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что использование Россией ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства, в том числе США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.