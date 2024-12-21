Москва, 21 декабря, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Об этом сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО «А» СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — уточнил эксперт в беседе с ТАСС.

Степанов подчеркнул, что цели для ударов возмездия киевскому режиму выбираются системно и планомерно, это не разовая внезапная акция.

Прикрывающий Киев зенитно-ракетный комплекс Patriot в очередной раз продемонстрировал свою небоеспособность. Его противоракеты упустили цели, а также поразили объекты городской инфраструктуры, вызвав многочисленные пожары в жилой зоне, уточнил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности массированный удар по целям в Киеве. Это стало ответом на ракетный удар ВСУ по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что целями группового удара ВС РФ по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Цели ударов достигнуты. Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

По всей территории Украины 20 декабря объявляли воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждения получила тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

Координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев заявил, что, по предварительным данным, в результате удара ВС РФ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и спецслужб Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.