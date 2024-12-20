Москва, 20 декабря, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Российские военные поразили высокоточным оружием большой дальности цели в Киеве, отвечая на ракетный удар ВСУ по предприятию в Ростовской области, сообщило 20 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Целями группового удара ВС РФ стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.

Удары нанесены в ответ на ракетную атаку по территории Ростовской области 18 декабря. Тогда с украинской территории по предприятию «Комбинат Каменский» были выпущены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сбили все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow, выпущенных по комбинату в Каменске-Шахтинском. В результате падения одной крылатой ракеты на территории предприятия было повреждено техническое строение. В Минобороны заявили, что действия киевского режима, поддержанные западными кураторовами, не останутся без ответа.

Утром 20 декабря серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Очевидцы рассказали о работе ПВО и ярком зареве над городом. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе повреждена тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.