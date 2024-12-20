Киев, 20 декабря, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили очевидцы 20 декабря.

ГСЧС Украины

По словам одного из них, очень мощный взрыв был на земле, за ним последовали ещё три взрыва — вероятно, от работы средств ПВО. Второй очевидец уточнил, что средства ПВО, судя по звукам, работают в северо-восточной части города.

«В центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево», — привёл ТАСС слова очевидцев.

Позже взрывы продолжились, они прогремели в центральной части Киева. Над городом виден дым.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Бориспольском районе Киевской области загорелись склады.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ информировали о взрывах, прогремевших в ночь на 20 декабря в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области. Взрывы раздались на фоне воздушной тревоги, которую в регионе объявили в 01:17 мск.

В самом Киеве воздушную тревогу объявили в 01:34 мск.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.