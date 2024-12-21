Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Российское посольство в Германии устанавливает информацию, были ли граждане РФ среди пострадавших при теракте в Магдебург 20 декабря. Дипмиссия открыла горячую линию.

Кадр из видео

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — отметили в Telegram-канале диппредставительства РФ.

Для оказания экстренной консульской помощи посольство открыло горячую линию.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительной информации местных спасательных служб, 20 декабря в результате наезда автомобиля на рождественской ярмарке Магдебурге пострадали от 60 до 80 человек. Погибли два человека, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей ярмарки. Видео задержания водителя автомобиля попало в Сеть. Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта. Также он поблагодарил спасателей, которые работают на месте происшествия.