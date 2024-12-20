Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге попал на видео. Местные власти назвали происшествие терактом.

Кадр из видео

По предварительным данным, за рулём автомобиля находился уроженец Сирии. Информация об этом проверяется.

По словам очевидцев, машина целенаправленно двигалась в сторону людей.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 20 декабря. Согласно данным портала T-online, на месте происшествия погибли минимум 11 человек, пострадали около 60. Позднее появилась информация, что в толпу въехали два автомобиля. Водителей оперативно задержали. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом.