Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил, что в результате теракта в Магдебурге на рождественской ярмарке, по официальным данным, погибли два человека.

Теракт

Сразу после происшествия премьер прибыл на место трагедии, где в толпу людей въехал автомобиль.

«Очень много раненых. На данный момент погибли два человека, в том числе маленький ребёнок», — сказал Хазелофф журналистам.

Подозреваемый в теракте — уроженец Саудовской Аравии, работал в местной больнице.

В СМИ сведения о происшествии разнятся. В частности, изначально писали о двух машинах, которые проехали сквозь толпу людей, и о большем количестве жертв.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 20 декабря около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте, заявили спецслужбы. По предварительной информации, в результате наезда автомобиля пострадали от 60 до 80 человек.

Посольство России в Германии устанавливает возможное наличие соотечественников среди пострадавших в результате наезде автомобиля в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

На месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей ярмарки.

Видео задержания водителя автомобиля, который въехал в толпу, попало в Сеть. Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.