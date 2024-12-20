Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге выразил 20 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Juliane Sonntag/Global Look Press Олаф Шольц

«Сообщения из Магдебурга наводят на мысль о чём-то плохом. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга», — написал канцлер в соцсети Х.

Также Шольц выразил благодарность сотрудникам служб спасения, которые работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 20 декабря. До 80 человек могли пострадать при наезде автомобиля на людей в Магдебурге. На месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом. Полиция задержала водителя автомобиля, который на скорости въехал в людей. Видео задержания попало в Сеть.