Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Наезд на толпу в немецком городе Магдебург совершил 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Об этом 20 декабря написала газета Welt со ссылкой на силовиков.

Кадр из видео

«На рождественской ярмарке в Магдебурге водитель автомобиля въехал в толпу людей… Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения», — указали журналисты.

Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в Магдебурге. Кроме того, он поблагодарил спасателей, которые работают на месте происшествия.

До 80 человек могли пострадать при наезде автомобиля на людей в Магдебурге. На месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом. Полиция задержала водителя автомобиля, который на скорости въехал в людей. Видео задержания попало в Сеть.