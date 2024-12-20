Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 23:27 — ИА Регнум. В немецком Магдебурге задержали водителя автомобиля, который на скорости въехал в толпу на предрождественской ярмарке. Видео задержания попало в Сеть.

Кадр из видео

На кадрах видно, как рядом с тёмным припаркованным автомобилем немолодой мужчина ложится на асфальт и вытягивает руки вперёд. Подъезжают несколько полицейских машин, из них выбегают люди в форме и окружают лежачего подозреваемого.

На мужчину надели наручники.

При этом местные СМИ изначально писали, что в людей въехали сразу два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, до 80 человек могли пострадать при наезде автомобиля на людей в Магдебурге. На месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Инцидент произошёл вечером 20 декабря. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом.